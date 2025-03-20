С начала года на Кубани произошли 25 лесных пожаров на площади 114 га

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 113,92 га, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года (четыре пожара на 1,94 га). Статистику приводит в своем Telegram-канале Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края (ТЦМП ЧС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природы Краснодарского края Фото: Министерство природы Краснодарского края

Шесть возгораний произошло на особо охраняемых территориях, их площадь составила 45,6 га (в 2024 году — три пожара на 1,64 га). Кроме того, зафиксировано 254 случая возгорания сухой растительности на площади 5,55 га, тогда как в 2024 году таких случаев было 142, а площадь пожаров составила 3,25 га.

На фоне роста количества пожаров 15 марта стартовала федеральная противопожарная кампания «Останови огонь!». Ее цель — предупреждение природных пожаров и предотвращение несанкционированного выжигания сухой растительности. В связи с началом пожароопасного сезона усиливается мониторинг лесных территорий, а лесопожарные службы переходят в режим повышенной готовности, отметили в Центре.

Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров и выжигание сухой травы при несоблюдении требований пожарной безопасности несут серьезную угрозу и могут привести к масштабным возгораниям.

Вячеслав Рыжков