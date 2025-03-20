В феврале на Кубани выдали автокредитов на 3,65 млрд рублей

Объемы автокредитования в России в феврале 2025 года достигли минимального уровня с весны 2023 года. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за месяц было выдано 62,3 тыс. автокредитов на 76,7 млрд руб., что на 37% ниже показателей февраля прошлого года по количеству и на 47% — по объему. На Кубани за февраль 2025 года выдали автокредитов на 3,65 млрд руб. (-17% к январю).

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Средний размер автокредита по стране сократился на 17% — с 1,48 млн до 1,23 млн руб., а средний срок кредитования уменьшился с 67 до 64 месяцев. По сравнению с январем 2025 года объемы выдач также снизились: на 6% по количеству кредитов и на 7% по сумме. В феврале 70% от всех автокредитов пришлось на новые автомобили, что на три процентных пункта выше январского показателя. Средний кредит на новый автомобиль составил 1,26 млн руб. на срок 57 месяцев, на подержанный — 1,28 млн руб. на 77 месяцев.

Полная стоимость кредита (ПСК) в феврале снизилась до 23,66%, но на начало марта вновь подросла до 24,72%. Эксперты отмечают, что потребители откладывают покупку автомобилей в ожидании возможного возвращения иностранных брендов и снижения ключевой ставки Банка России.

В ряде регионов РФ, включая Забайкальский край, Карелию, Томскую область и Ханты-Мансийский АО, зафиксирован рост объемов автокредитования. В то же время в крупнейших субъектах по объемам выдач кредитов на покупку транспортных средств в феврале — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае — показатели снизились. Самый крупный средний чек автокредита в феврале зафиксирован в Москве (1,63 млн руб.), а самые долгосрочные кредиты выдавали в Тыве (в среднем на 86 месяцев).

Вячеслав Рыжков