Бастрыкин поручил доложить о нападении собак на велосипедистку в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения бродячих собак на велосипедистку в Краснодаре. По данному факту региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инцидентом также заинтересовалась полиция Краснодара. Правоохранители инициировали проверку после нападения бездомных животных на женщину в районе парка в Западном округе.

По информации ведомства, за последнее время зарегистрировано два обращения от пострадавших от укусов бродячих собак. В первом случае собака напала на мужчину, который не выдвинул претензий,— о произошедшем полицейским сообщили медики скорой помощи. Второй случай связан с нападением на женщину, которая каталась на велосипеде. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

В полиции также уточнили, что собранные материалы направят в департамент ветеринарии для дальнейшего рассмотрения.

Анна Гречко