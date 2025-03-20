Трое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена

В рамках обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной освобождены три жителя Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем telegram-канале.

19 марта состоялся обмен пленными «175 на 175». По данным южноуральского омбудсмена, среди освобожденных военнослужащие из Кыштыма, Коркино и Кусы. Одному из них почти 60 лет. В плену он находился с 2023 года. Все это время, по словам госпожи Сударенко, его искала дочь.