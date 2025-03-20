Для благоустройства «Солнечного острова» в Краснодаре изменят режим ООПТ

МБУК «Краснодарские парки» разработало концепцию развития парка «Солнечный остров», для реализации которой министерство природных ресурсов Кубани изменит режим особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на департамент хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pit-kultura23.ru Фото: pit-kultura23.ru

Концепция предусматривает обновление архитектурного облика парка, создание новых троп и элементов благоустройства, а также прокладку сетей уличного освещения.

В департаменте пояснили, что разработанная инициатива не соответствует требованиям постановления губернатора Краснодарского края «Об утверждении границ и режима особой охраны ООПТ регионального значения» от 31 марта 2016 года. Согласно документу, парк «Солнечный остров» площадью 40,3 га является ООПТ регионального значения.

Для территории парка установлен режим особой охраны, запрещающий изменение природного ландшафта, прокладку новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, строительство сооружений, не связанных с функционированием памятников природы. Под запретом также находятся земляные, гидротехнические и строительные работы, кроме необходимых для эксплуатации существующих объектов.

В ведомстве добавили, что работы по доработке концепции «Солнечного острова» и других парков Краснодара, а также общественные обсуждения документов продолжатся после изменения режима особой охраны.

Благоустройство парков Краснодара осуществляется в рамках единой концепции развития. Планируется модернизировать инфраструктуру зеленых зон, заменить аттракционы и развить тематическую направленность шести парков, подведомственных «Краснодарским паркам».

В мае 2024 года «Краснодарские парки» в сотрудничестве с Кубанским государственным университетом и дизайнерами подготовили предложения по благоустройству «Солнечного острова». Предложения были направлены на согласование в департамент архитектуры и градостроительства региона.

Анна Гречко