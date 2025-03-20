В Оренбуржье закрыты еще восемь мостов из-за паводка

По состоянию на утро четверга, 20 марта, движение транспорта ограничено на 37 низководных мостах в Оренбургской области. До этого сообщалось о 29 закрытых объектах. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В настоящее время в Ириклинском водохранилище приток воды составляет 945 куб. м/с. Сброс равен 201 куб. м/с.

Уровень воды в реке Урал в районе Орска достиг 315 см, при этом опасная отметка в 700 см не превышена. Уровень Урала у Оренбурга ¬— 428 см (опасная отметка — 930 см).

Георгий Портнов