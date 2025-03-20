На Кубани прогнозируют заморозки до -15 градусов и порывистый ветер

На территории Кубани 20 марта синоптики прогнозируют переменную облачность с локальными осадками в виде мокрого снега. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, температура в горных районах опустится до -15 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В краевой столице осадков не предвидится. Днем в Краснодаре потеплеет до +10 градусов. Ветер северный, скорость составит до 9 м/с, с усилением днем до 12 м/с.

В юго-восточных предгорных районах края дневная температура достигнет +9 градусов. В южной половине и центральных районах региона воздух прогреется до +11. Наиболее суровая погода ожидается в горах, где ожидается похолодание до -5.

На черноморском побережье будет относительно теплее: днем до +12 градусов. Прогнозируются наиболее сильные порывы ветра — до 22 м/с.

По всему региону будет дуть северный ветер со скоростью до 9 м/с. В утренние и дневные часы его порывы местами усилятся до 14 м/с, в западной части края — до 15 м/с.

Анна Гречко