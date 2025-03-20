Зарабатывать от 200 тыс. рублей в Челябинской области могут водители и курьеры

За март 2025 года в Челябинской области было открыто более 2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. руб. и выше. Чаще всего высокое жалованье предлагают водителям (13% от всех подобных вакансий), курьерам (9%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (7%), токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам (4%), сообщает hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Что касается компаний, которые готовы платить сотрудникам от 200 тыс. руб., чаще всего они относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (9%), «Металлургия, металлообработка» (6%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Автомобильный бизнес» (по 5%) и «Услуги для бизнеса» (2%).

В топ-10 вакансий с высоким доходом в регионе вошли: машинист буровой установки (от 500 тыс. руб.), руководитель проектов (от 400 тыс. руб.), руководитель группы разработки (от 400 тыс. руб.), главный инженер проектов (400-500 тыс. руб.), главный врач стоматологии (350-500 тыс. руб.), коммерческий директор В2С (от 300 тыс. руб.), архитектор 1С (от 300 тыс. руб.), экспертный менеджер по логистике (от 300 тыс. руб.), разработчик PHP (200-280 тыс. руб.) и руководитель отдела корпоративных продаж (140-200 тыс. руб.).

Виталина Ярховска