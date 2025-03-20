За ночь сбили три БПЛА над Крымом

В ночь на 20 марта силы противовоздушной обороны нейтрализовали три украинских БПЛА над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего над Россией было перехвачено 132 дрона. Наибольшее количество беспилотников сбили над Саратовской областью — 54, над Воронежской — 40, над Белгородской — 22. Также уничтожены девять БПЛА над Ростовской областью, три — над Курской областью и один — над Липецкой областью.

Предыдущей ночью система ПВО ликвидировала 57 БПЛА над четырьмя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Кроме того, была атакована нефтебаза в ст. Кавказской Краснодарского края, где продолжается ликвидация возгорания на площади 4,2 тыс. кв. м. На месте работает усиленная группировка из 406 спасателей и 157 единиц техники.

Анна Гречко