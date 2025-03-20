В Аше уменьшилось количество подтопленных домов

За последние сутки от воды в подтопленной Аше освободились 74 частных жилых дома, 80 садовых домов и 195 приусадебных участков. Помогло проведение взрывных работ, обустройство дренажных каналов и разбивка льда тяжелой техникой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Аше остаются подтопленными 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся десять взрослых. Продолжается расчистка русла реки Сим, откачка воды и оказание первоочередной помощи населению.

Также на контроле восемь случаев перелива талых вод через дороги в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и Уйском районах и два подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах.

Виталина Ярховска