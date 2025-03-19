В Черноземье 20 марта будет облачно, от -2°С до +10°С

В четверг, 20 марта, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, преимущественно без осадков. Температура будет варьироваться от -2°C до +10°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, температура поднимется до +1°C. Днем — без осадков, температура вырастет до +10°C.

В Воронеже ночью — облачно, -1°C. Днем ожидается облачность с прояснениями — до +9°C.

В Курске в течение суток осадков не ожидается, температура варьируется от 0°C до +9°C.

В Липецке ночью также будет до -2, днем — до +8°C, переменная облачность.

В Орле ночью температура опустится 0°C, днем поднимется до +8°C. Облачно и без осадков.

В Тамбове в темное время суток — облачно, ожидается небольшой снег, до -2°С. Днем осадки прекратятся, до +7°С.

Анна Швечикова