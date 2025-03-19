Авито Услуги: краснодарцы тратят 4,7 тысячи рублей в месяц на уход за собой

Краснодарцы ежемесячно выделяют в среднем 4,7 тыс. руб. на уход за собой, отдавая предпочтение уходу за волосами и кожей лица, а более половины жителей регулярно обращаются к специалистам индустрии красоты. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В приоритете у местных жителей находится уход за волосами (74%) и кожей лица (72%). Важное место занимает также уход за ногтями (65%), сбалансированное питание (57%) и физическая активность (55%). Для 42% опрошенных значимы процедуры по уходу за телом, включая массажи и обертывания, а 26% интересуются психологическим здоровьем.

Более половины жителей (53%) посещают бьюти-мастеров минимум раз в месяц, а 36% делают это чаще. Салоны красоты остаются популярными (57%), особенно среди старшего поколения, но частные специалисты почти не уступают им — их выбирают 43% опрошенных.

Наиболее востребованы среди краснодарцев парикмахеры и колористы (77%), причем их популярность растет с возрастом: от 59% среди молодежи до 91% среди людей старше 55 лет. На втором месте — мастера маникюра и педикюра (62%). Услуги массажистов выбирают 31% горожан, а косметологов — 25%.

В феврале 2025 года спрос на услуги глубокого очищения кожи вырос в 4 раза, а на процедуры увлажнения и питания — в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Большинство краснодарцев (76%) используют уходовую косметику, при этом 34% предпочитают натуральные средства на основе масел и трав. Треть опрошенных применяют народные средства, еще 33% выбирают профессиональную косметику.

На уход за собой 38% местных жителей тратят до 3 тыс. руб. в месяц, 31% — до 5 тыс. руб, и только 12% выделяют более 10 тыс. руб. ежемесячно. Средний показатель по городу составляет 4,7 тыс. руб. в месяц, что меньше, чем в Москве (5,7 тыс. руб), Красноярске (5,5 тыс. руб) и Санкт-Петербурге (5,4 тыс. руб). Самые экономные — жители Воронежа, Челябинска и Нижнего Новгорода.

Всего в опросе приняли участие 10 тыс. человек, жители Краснодара активно следят за своей внешностью. Более трети мужчин (36%) регулярно ухаживают за собой, а половина иногда прибегает к уходовым процедурам. Среди женщин этот показатель выше — 59% уделяют своей внешности постоянное внимание.

Анна Гречко