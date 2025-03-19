В Новороссийске задержали 100 тонн кормовой добавки из Китая
Сотрудники Россельхознадзора задержали партию кормовой добавки объемом 100 т на морском пункте пропуска «Новороссийск». Вещество L-Треонин, используемое в животноводстве как пищевая добавка, прибыло из Китая с нарушениями ветеринарных требований, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В ходе проверки выяснилось, что сведения о производителе в предоставленных документах не совпадают с информацией в системе «Гален», которая содержит данные о безопасности продукции. Кроме того, документация оказалась неподписанной, а импортер не смог предоставить гарантийное письмо о последующей передаче подлинников.
Данные нарушения противоречат правилам Евразийского экономического союза. Согласно решению Комиссии таможенного союза, подобные несоответствия являются основанием для приостановки транспортировки груза.
Надзорное ведомство 10 марта приняло решение вернуть партию в Китай.