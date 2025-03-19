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Улицу Гоголя в Краснодаре частично перекроют 21 марта

На участке ул. Гоголя в Краснодаре 21 марта временно ограничат движение транспорта. С 6:00 до 15:00 проезд будет закрыт на отрезке от ул. Красноармейской до Красной, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия, посвященного Международному дню человека с синдромом Дауна в Краснодарской филармонии им. Пономаренко.

Кроме того, с указанного участка ул. Гоголя уберут автомобили. Парковочные места зарезервируют исключительно для участников мероприятия.

Анна Гречко

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