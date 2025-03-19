Генпрокуратура РФ проверит работу МЧС после разлива мазута в Керченском проливе

Генеральная прокуратура России проведет проверку деятельности МЧС и его региональных подразделений в связи с выявленными нарушениями при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть». Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает «РИА Новости».

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По его словам, происшествие продемонстрировало масштаб угроз, возникающих в результате халатности и организационных просчетов. В связи с этим запланирована проверка работы МЧС России и его территориальных структур.

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии прокуратуры ранее отметил, что крушение танкеров с нефтепродуктами показало, к каким тяжелым последствиям приводит халатность.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9 тыс. т мазута, затонули 15 декабря 2024 года у Керченского пролива. Разлив нефтепродуктов привел к загрязнению береговой линии, следы нефтяного пятна были зафиксированы у Анапы и в Темрюкском районе спустя два дня.

С 25 декабря на территории Краснодарского края был введен режим ЧС краевого уровня, а 26 декабря МЧС России распространило его на федеральный уровень.

Вячеслав Рыжков