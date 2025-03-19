Спрос на онлайн-психологов в России вырос в 2024 году более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных. Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов увеличился на 116%, посещаемость — на 58%. Как выяснилось, подобными ресурсами чаще пользуются женщины, они составляют 64% аудитории. Почти треть всех пользователей — это люди 25-35 лет. Самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии, по данным Yota, остается «Ясно» — за год его аудитория выросла в два раза.

Стартап Wiz, специализирующийся на облачной безопасности, получит компенсацию в размере $3,2 млрд в случае, если антимонопольные органы не одобрят его покупку Alphabet, материнской компанией Google, сообщает Financial Times. Alphabet 18 марта объявила о покупке Wiz за $32 млрд. Эта сделка, если осуществится, станет крупнейшей в истории компании. Компенсация за возможный срыв сделки, которая составит 10% от общей стоимости покупки, также станет крупнейшей из когда-либо выплаченных.

Wildberries вводит плату в 200 руб. за возврат товаров, за которыми клиент не пришел в пункт выдачи заказов в течение 14 дней. В других случаях возврат осуществляется на прежних условиях. В компании уточнили, что количество таких возвратов на платформе не превышает 1% от общего объема. Мера направлена на сокращение количества невостребованных заказов в ПВЗ и снижение лишних перемещений товаров между складами.