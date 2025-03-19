Жителя Тихорецка приговорили к 16 годам за двойное убийство

Краснодарский краевой суд признал жителя Тихорецка Алексея Ткаченко виновным в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранта приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, убийство произошла в августе 2024 года, когда Алексей Ткаченко находился дома у знакомого. Во время распития спиртных напитков один из присутствующих начал негативно высказываться о матери и сожительнице подсудимого, что спровоцировало конфликт.

В ходе ссоры фигурант нанес обоим потерпевшим многочисленные удары ножом, а затем не менее четырех раз ударил одного из них молотком по голове. От полученных травм оба мужчины скончались на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко