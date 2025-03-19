Сарик Андреасян ответил на претензии кубанского депутата о госфинансировании

Режиссер Сарик Андреасян в своем Telegram-канале заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет. Неделей ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев призвал пересмотреть финансирование фильмов режиссера после скандала с участием последнего в московском Киноколледже №40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Днем накануне, 18 марта, ТАСС со ссылкой на Минкультуры писал, что Сарик Андреасян с 2019 года снимает свои фильмы и сериалы на собственные и привлеченные средства без государственной финансовой поддержки. «Денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов», – написал режиссер в ответ на публикацию ТАСС.

Дмитрий Гусев в начале марта выразил обеспокоенность выступлением режиссера в московском Киноколледже №40, где Сарик Андреасян допустил резкие высказывания в адрес Андрея Тарковского и использовал ненормативную лексику при общении со студентами. Конфликт вызвал широкий резонанс в соцсетях.

Вячеслав Рыжков