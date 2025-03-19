Суд дал петербуржцу 10 суток ареста за аватарку с проукраинским лозунгом

Приморский районный суд Петербурга назначил Вячеславу Смирнову, разместившему в социальных сетях аватарку с проукраинским лозунгом, 10 суток административного ареста за публичное демонстрирование символики запрещенной организации (ч.1 ст.20.3 КоАП), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Подсудимый признал вину.

Из материалов дела следует, что Смирнов был задержан 18 марта. При осмотре его телефона установили, что фигурант разместил в месcенджере «WhatsApp», а также в запрещенной социальной сети аватарку с официальным приветствием украинской организации «Легион „Свобода России“», признанной террористической и запрещенной на территории РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 2024 год в Петербурге к ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики привлекли 42 человек.

Артемий Чулков