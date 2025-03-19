ЧЭМК опровергает информацию о подаче в суд иска к «Тагмет»

В СМИ со ссылкой на официальный сайт Арбитражного суда Ростовской области появилась информация о том, что Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) подал иск в арбитражный суд Ростовской области с претензиями к акционерному обществу «Таганрогский металлургический завод» («Тагмет»).

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«Сообщаем, что данная информация на сайте суда ошибочна. ЧЭМК подобного иска к «Тагмету» в суд не подавал»,— сообщили в комапнии.

Тат Гаспарян