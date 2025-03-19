Объем производства медицинской продукции на Кубани вырос на 40%

В Краснодарском крае за первый месяц 2025 года объем отгрузки медицинской и фармацевтической продукции увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объем производства вырос почти на 40%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, фармотрасль и медпром являются одними из самых привлекательных в Краснодарском крае. Сейчас в реализации находится сразу семь крупных проектов.

Значительное влияние на увеличение показателей оказало предприятие из Крымского района, которое благодаря поддержке края расширило свои мощности. Здесь осуществляется производство лекарственных средств, включая препараты-дженерики в различных формах — твердых, жидких, мягких и в виде спреев.

В целом по краю также налажено производство инфузионных растворов, растворов «Анальгина», «Папаверина» и других лекарственных препаратов, аскорбиновой кислоты, глюкозы, кальция глюконата, а также калия, кальция и натрия хлорида. Кроме того, изготавливаются йодосодержащие препараты, фиточаи, БАДы и материалы для медицинских целей, включая бинты и хирургические перчатки.

В Северском районе открываются два предприятия, которые будут производить материалы для реанимации и комплектующие протезов. В Краснодаре начинается выпуск сшивающих аппаратов, анестезиологических и респираторных медицинских изделий, а также препаратов для службы крови. Кроме того, в краевой столице расширяются объемы производства укрывных и шовных материалов для операционных. В Крымском районе запланировано строительство фармацевтического предприятия, где будут изготавливаться лекарственные средства из натурального растительного сырья.

По итогам 2024 года инвесторы вложили более 1 млрд руб. в развитие фармацевтики, что на 42,6% больше, чем в 2023 году.

Алина Зорина