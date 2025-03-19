Скрябин назначен председателем координационного совета ростовских отделений ЕР

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назначен председателем координационного совета местных отделений партии «Единая Россия» в донской столице, сообщили 19 марта. Это решение принято президиумом Ростовского регионального политсовета партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ostov.er Фото: ostov.er

Александр Скрябин уже является заместителем секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России» и входит в президиум регионального политсовета. Недавно он был избран главой города на заседании городской Думы.

Координационный совет играет ключевую роль в управлении партийными организациями «Единой России» в Ростове-на-Дону, отметил секретарь Ростовского регионального отделения партии Александр Ищенко. Он подчеркнул, что на этой площадке разрабатываются предложения по реализации народной программы и строительству социально значимых объектов, а местные отделения партии помогают воинским подразделениям.

Александр Скрябин поблагодарил «Единую Россию» за оказанное ему доверие. В состав координационного совета также вошли Сергей Сазонов и Акопа Курганян, которые принимали участие в гуманитарной миссии партии в новых регионах.

Тат Гаспарян