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Почти 7 тысяч жителей Симферополя остались без света

В Симферополе 6,5 тыс. жителей остались без электроэнергии. На сетях произошла авария, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В городе обесточены 14 трансформаторных подстанций и 2,8 тыс. точек поставок. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Срок восстановления подачи электричества не уточняется.

Ранее, 12 марта, 8,1 тыс. жителей Саки в Республике Крым остались без электроэнергии. Было отключено 13 трансформаторных подстанций.

Алина Зорина

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