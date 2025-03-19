Почти 7 тысяч жителей Симферополя остались без света
В Симферополе 6,5 тыс. жителей остались без электроэнергии. На сетях произошла авария, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В городе обесточены 14 трансформаторных подстанций и 2,8 тыс. точек поставок. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Срок восстановления подачи электричества не уточняется.
Ранее, 12 марта, 8,1 тыс. жителей Саки в Республике Крым остались без электроэнергии. Было отключено 13 трансформаторных подстанций.