Выдача автокредитов на Дону сократилась на 47%

В Ростовской области в феврале 2025 года банки выдали 2,2 тыс. автокредитов, что на 47,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За январь-февраль объем выдачи автокредитов снизился на 17,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В феврале наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве — 3,4 тыс., Московской области — более 3 тыс. и Республике Татарстан — также более 3 тыс.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что сокращение выдачи автокредитов связано с уходом наиболее закредитованных заемщиков из этого сегмента рынка. Также на снижение влияют рост утилизационного сбора и повышение рыночных ставок.

Тат Гаспарян