Глава СК РФ взял на контроль дело об избиении школьниками девочки в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении на школьницу в Тольятти. Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин отчитается в центральном аппарате о ходе расследования и обстоятельствах, которые удалось установить. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Перед этим в СМИ и соцмедиа распространилось видео с нападением группы подростков на несовершеннолетнюю на улице Тольятти. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело о хулиганстве группы лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В настоящее время силовики установили участников конфликта. Инцидент произошел 15 марта в шестом квартале Автозаводского района. Напавшие оказались учащимися местной школы.

Георгий Портнов