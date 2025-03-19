На трех участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута
Сегодня, 19 марта, во время утреннего обследования территории команды трех муниципалитетов обнаружили новые выбросы на участках побережья Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Новые выбросы нефтепродуктов найдены на участке в поселке Джемете, в Выселковском и Кавказском районах, а также в районе центра «Премьера» и санатория «Кристалл». На остальных участках, которые находятся под контролем этих команд, выбросов нет.
В случае обнаружения новых участков с нефтепродуктами они удаляются в первую очередь. После этого продолжается уборка основной территории пляжей.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае и Республике Крым с начала уборки мазута очистили 409 км берега. Собрали более 151 тыс. т загрязненного песка.