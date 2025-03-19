Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собак на ребенка в Таганроге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СК по Ростовской области Аслана Хуаде предоставить доклад по делу о нападении безнадзорных собак на ребенка в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инцидент произошел 17 марта. Собаки напали на мальчика, в результате чего ребенку потребовалась медицинская помощь. В городе наблюдается большое количество бродячих животных, но меры по их отлову не принимаются, говорится в сообщении.

В Следственном управлении СК России по Ростовской области уже начата процессуальная проверка, материалы которой включены в ранее возбужденное уголовное дело. Дело поставлено под контроль центрального аппарата ведомства.

Тат Гаспарян