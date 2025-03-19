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Крымчанин осужден на 12 лет за растление школьницы

Житель Черноморского района Республики Крым осужден за растление 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в конце октября 2024 года подсудимый находился на территории Красноярского сельского поселения и увидел школьницу. Он подозвал ее к себе и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

48-летнего жителя Крыма приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. В пользу пострадавшей взыскали 200 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина

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