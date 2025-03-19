В Алексеевском районе Татарстана назначили штраф 20 тыс. руб. органам местного самоуправления района за наледь и неочищенные от снега дороги. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане администрацию района оштрафовали за неубранные дороги

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане администрацию района оштрафовали за неубранные дороги

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в январе 2025 года в зимний период не была проведена надлежащая очистка дорожной сети, что создало угрозу для жизни местных жителей.

После обращения прокуратуры Алексеевского района с иском суд назначил районной администрации штраф.

Дарья Сайфиева