В Татарстане администрацию района оштрафовали за неубранные дороги
В Алексеевском районе Татарстана назначили штраф 20 тыс. руб. органам местного самоуправления района за наледь и неочищенные от снега дороги. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
В Татарстане администрацию района оштрафовали за неубранные дороги
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что в январе 2025 года в зимний период не была проведена надлежащая очистка дорожной сети, что создало угрозу для жизни местных жителей.
После обращения прокуратуры Алексеевского района с иском суд назначил районной администрации штраф.