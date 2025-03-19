В Новороссийске умер боксер Евгений Петриченко
Новороссийский боксер Евгений Петриченко скончался на 55-м году жизни. О его смерти сообщила Федерация бокса Новороссийска.
Фото: Федерация бокса Новороссийска
Господин Петриченко был кандидатом в состав сборной России на Олимпиаду-1996 в Атланте. В 17 лет завоевал золото на международном турнире в Венесуэле, выполнив норматив мастера спорта международного класса. В 1990 году стал победителем первенства СССР, выступал на турнирах в Румынии, Германии и Турции, где также завоевывал награды.
Федерация бокса Новороссийска отметила вклад спортсмена в развитие бокса и выразила соболезнования его близким.