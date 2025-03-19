В Сальском районе отремонтируют дороги на 77 млн рублей

На ремонт десяти муниципальных дорог в Сальском районе в этом году выделят около 77 млн руб. из областного дорожного фонда, включая средства на дорогу к новому детскому саду №22. Это решение было принято по просьбам жителей через социальные сети, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с Владимиром Березовским, главой администрации Сальского района, чтобы обсудить состояние социальных объектов и дорожной инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов стала строительством объездной дороги в Сальске. Юрий Слюсарь предложил совместно подумать о включении проекта в федеральные или региональные программы для его реализации.

Также обсуждались обращения о филиале Центральной районной больницы в поселке Гигант. Врио губернатора поручил рассмотреть возможность смены подрядной организации для завершения капитального ремонта в этом году. До конца года планируется открытие Дворца культуры в Сальске, где идет капитальный ремонт. Юрий Слюсарь обещал поддержку в закупке кресел для зрительного зала и увеличении энергомощностей.

Николай Аксенов