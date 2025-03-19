Полиция Кубани предупредила о мошенниках, звонящих школьникам

Полиция Краснодарского края в своем Telegram-канале предупредила жителей о мошенниках, которые звонят школьникам. Они представляются руководителями образовательных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Мошенники говорят подросткам, что якобы у них не привязан номер телефона к электронному дневнику школы. Пользуясь положением, аферисты давят на детей и отправляют код в смс-сообщении. Если ребенок его продиктует, то они получают доступ к сервису Госуслуг и другим персональным данным.

«Уважаемые родители! Предупредите своих детей об атаках киберпреступников!» — подчеркнули в ГУ МВД России по региону.

Алина Зорина