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Полиция Кубани предупредила о мошенниках, звонящих школьникам

Полиция Краснодарского края в своем Telegram-канале предупредила жителей о мошенниках, которые звонят школьникам. Они представляются руководителями образовательных учреждений.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Мошенники говорят подросткам, что якобы у них не привязан номер телефона к электронному дневнику школы. Пользуясь положением, аферисты давят на детей и отправляют код в смс-сообщении. Если ребенок его продиктует, то они получают доступ к сервису Госуслуг и другим персональным данным.

«Уважаемые родители! Предупредите своих детей об атаках киберпреступников!» — подчеркнули в ГУ МВД России по региону.

Алина Зорина

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