«Сегмент недвижимости элитного класса показал существенный прирост»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие локации в Московской области в основном интересуют клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За три года сегмент недвижимости элитного класса Московской области показал существенный прирост: загородных высокобюджетных поселков стало на 15% больше. Активизировались девелоперы, обновилась экспозиция, изменился портрет целевой аудитории. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в элитных проектах здесь — 850 тыс. руб., а средний бюджет сделки — 250 млн руб. Основной аудиторией стали состоятельные люди и их семьи. Они отдают предпочтение загородному высокобюджетного формату либо для собственного проживания, либо для инвестирования и диверсификации собственных активов.

Как отмечают специалисты компании Ricci, среди наиболее востребованных локаций у девелоперов элитного загородного жилья западные направления Московской области. Это Рублево-Успенское, Новорижское и Минское шоссе. Первая локация привлекательна для клиентов своим престижем, близостью к столице и насыщенней инфраструктурой. На Новорижском шоссе появились новые современные коттеджные поселки, здесь эксперты отмечают хорошие качественную транспортную инфраструктуру и экологическую обстановку. Что касается Минского направления, то после запуска платного участка трассы здесь спрос на качественную загородную высокобюджетную недвижимость в этой локации заметно подрос.

В сегменте первичного элитного предложения загородного формата преобладает предложение «без отделки». На вторичном рынке — иная картина. При этом почти половина вариантов в элитных поселках реализуется с меблировкой. Брокеры полагают, что в этом году экспозиция сегмента будет, вероятно, расти. Есть стабильный поток запросов на качественное загородное жилье в сегменте бизнес- и премиум-класса, но возможности для их удовлетворения пока ограничены.

Светлана Бардина