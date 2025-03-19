С площадки временного хранения в Анапе вывезли 81 тысячу тонн песка

С площадки временного хранения, расположенной в хуторе Воскресенском Анапы, с начала ликвидации последствий ЧС вывезли 81 тыс. т загрязненного нефтепродуктами песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Замазученный песок вывозят на специализированные предприятия. Специалисты работают ежедневно без выходных.

По словам водителя тонара Сергея Лащенко, песка стало меньше. Ранее водители совершали семь рейсов в день, сейчас их количество уменьшается, если вместимость грузового автомобиля составляет 20 тыс. т.

Алина Зорина