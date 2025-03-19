Застройщика в Ростове обвинили в мошенничестве на 87 млн рублей

В Ростове-на-Дону застройщик обвиняется в мошенничестве на сумму почти 90 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2023 по 2025 год предприниматель, занимавшийся строительством, заключал договоры на строительство жилых домов, не выполняя обязательства. Это привело к ущербу более 87 млн руб. для потерпевших.

Застройщик задержан и обвинен в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Суд избрал меру пресечения — домашний арест. Следователи продолжают работу, выясняя детали дела.

Тат Гаспарян