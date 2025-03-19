Застройщика в Ростове обвинили в мошенничестве на 87 млн рублей
В Ростове-на-Дону застройщик обвиняется в мошенничестве на сумму почти 90 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что с 2023 по 2025 год предприниматель, занимавшийся строительством, заключал договоры на строительство жилых домов, не выполняя обязательства. Это привело к ущербу более 87 млн руб. для потерпевших.
Застройщик задержан и обвинен в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Суд избрал меру пресечения — домашний арест. Следователи продолжают работу, выясняя детали дела.