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Крымчанина будут судить за мошенничество при строительстве дома

Житель Симферопольского района предстанет перед судом за присвоение 900 тыс. руб., полученных от заказчика на строительство дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый взялся за строительство дома и получил от заказчика 1 млн руб. После получения средств подрядчик выполнил только установку свайного фундамента на участке стоимостью 100 тыс. руб. Затем мужчина скрылся с оставшимися деньгами.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина

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