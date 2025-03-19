Крымчанина будут судить за мошенничество при строительстве дома

Житель Симферопольского района предстанет перед судом за присвоение 900 тыс. руб., полученных от заказчика на строительство дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый взялся за строительство дома и получил от заказчика 1 млн руб. После получения средств подрядчик выполнил только установку свайного фундамента на участке стоимостью 100 тыс. руб. Затем мужчина скрылся с оставшимися деньгами.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина