Более половины жителей Ростова пользуются услугами курьеров

Более половины жителей Ростова-на-Дону (58%) пользуются услугами курьеров для доставки подарков: 17% респондентов делают это регулярно, а 41% — иногда, показали результаты исследования «Авито-Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди наиболее популярных: цветы (75%) — как универсальный и эмоциональный знак внимания, фрукты или фруктовые корзины (50%), а также десерты (38%), создающие атмосферу праздника.

Так же опрос показал, что 36% жителей Ростова-на-Дону выбирали мягкие игрушки и другие сувениры, а 22% предпочитали дарить электронику или украшения.

31% жителей Ростова-на-Дону пользуются курьерской доставкой несколько раз в квартал — это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз не только в праздничный день, но и поднять настроение получателю вне зависимости от повода. Еще 26% опрошенных пользуется услугами курьеров несколько раз в месяц, а 15% — раз в месяц.

Заказы услуг курьерской доставки значительно увеличиваются в праздничные дни: 70% опрошенных заказывают доставку, чтобы сэкономить время на походы в магазин, 43% - чтобы избежать праздничных очередей и толп, 32% — чтобы получить товары, которые сложно найти в обычных магазинах, а 26% — чтобы не отвлекаться от праздничного веселья.

Валентина Любашенко