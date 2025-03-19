К тушению пожара на кубанской нефтебазе привлекли дополнительные силы

Для ликвидации огня на нефтебазе в станице Кавказской Краснодарского края привлекли дополнительные силы. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Для тушения увеличили количество задействованной техники, которая уже приступила к работам. В ликвидации возгорания на площади 1,7 тыс. кв. м участвуют 227 человек и 99 единиц техники.

Пожар на нефтебазе произошел вследствие ночной атаки украинских БПЛА на станицу Кавказскую. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. В результате происшествия никто не пострадал.

Алина Зорина