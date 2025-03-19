Ростовская АЭС прошла проверку системы управления охраной труда

Ростовская АЭС успешно прошла проверку системы управления охраной труда, сообщает пресс-служба компании.

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В состав проверяющей комиссии вошли эксперты «Росэнергоатома» и других атомных станций. Комиссия оценивала шесть основных направлений: экологичность, большая мощность, экономичность, охрана труда,- сообщает пресс-служба станции.

Среди положительных практик, выявленных проверяющими- отличное состояние станочного оборудования, которое позволяет изготавливать нужные детали прямо на месте, а также полигон для обучения работам в замкнутых пространствах. Плюс, эффективная система видеофиксации действий персонала.

«Вопросы культуры безопасности и охраны труда у нас всегда стоят на первом месте. На Ростовской АЭС постоянно внедряются современные методы работы, чтобы повысить уровень безопасности и снизить травматизм. Эта работа продолжается каждый день, и мы всегда стремимся к улучшению»,— подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В результате обследования комиссия выявила более 20 сильных сторон и положительных практик, использующихся в работе атомной электростанции.

Валентина Любашенко