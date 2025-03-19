Пожар на нефтебазе в станице Кавказской охватил 1,7 тысячи квадратных метров
Площадь возгорания на нефтебазе вблизи станицы Кавказской увеличилась до 1,7 тыс. кв. м после ночной утечки нефтепродуктов из резервуара вследствие атаки украинских дронов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации экстренных служб, пламя локализовано внутри специального обвалования, окружающего резервуар. Ситуация находится под контролем специалистов.
В ликвидации пожара участвуют 179 сотрудников спасательных служб и 54 единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.
Этой ночью в станице Кавказской Краснодарского края была отражена атака украинских боевых дронов. Из-за падения обломков произошло возгорание на расположенной рядом нефтебазе. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
14 марта нефтекомплекс в Туапсе также подвергся атаке БПЛА. В результате этого произошло возгорание резервуара с бензином емкостью 20 тыс. т. Пожар потушили спустя три дня.