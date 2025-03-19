Бухгалтер из Петербурга пыталась организовать убийство соседки по коммуналке

Сотрудники уголовного розыска 18 марта задержали в одной из квартир на Московском шоссе в Шушарах 59-летнюю бухгалтера одной из петербургских школ, которую подозревают в покушении на заказное убийство, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Петербурженка поспорила с соседкой по коммунальной квартире на улице Седова. Конфликт оказался настолько серьезным, что бухгалтер нашла человека, способного за деньги устранить конкурентку. Она перечислила исполнителю аванс.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас бухгалтер находится под стражей. Ранее в поле зрения полицейских она не попадала.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд приговорил петербургского криминального авторитета Владимира Кулибабу к 10 годам колонии общего режима.

Андрей Маркелов