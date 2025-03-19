Движение на нескольких улицах Евпатории ограничат на шесть часов из-за учений

Власти Евпатории и силовые структуры проведут совместные учения. Из-за этого временно перекроют движение транспорта и пешеходов по 46 адресам. Сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия состоятся с 10:00 до 16:00 возле гимназии им. Сельвинского по адресу улица Бартенева, 3/2, 1/7.

Городская администрация предупредила жителей о возможном перекрытии движения транспорта и пешеходов на прилегающих территориях. Ограничения затронут более 40 адресов на шести улицах: Бартенева, Приморская, Братьев Буслаевых, Пионерская, Чернышевского, Белинского и Революции.

Горожанам советуют заранее планировать свои передвижения и использовать альтернативные пути в указанный временной промежуток.

Алина Зорина