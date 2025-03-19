Кубань возглавила топ регионов по числу ДТП по вине мотоциклистов
Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по числу ДТП, произошедших по вине мотоциклистов. На его долю приходится около 19% всех подобных аварий, следует из исследования «Страхового Дома ВСК» и ГК «Автодом», данные которого приводят «Известия».
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В целом по стране число ДТП с участием мотоциклов за год выросло в 1,8 раза. Чаще всего в аварии попадают владельцы Yamaha (22% случаев), Honda (18%) и Kawasaki (16%). На Suzuki, Ducati и BMW приходится по 7% таких ДТП.
Наибольшее число аварий с мотоциклами фиксируется в сентябре (25%) и июле (18%). В 90% случаев виновниками ДТП становятся мужчины, причем самая высокая доля приходится на возрастную группу 30–40 лет (37%). Число аварий по вине женщин-мотоциклистов снизилось с 14% в 2023 году до 10% в 2024 году.
Продажи мотоциклов в России традиционно растут в марте (23% сделок) и апреле (26%). Основными покупателями остаются мужчины, хотя их доля сократилась с 79 до 75% за год, тогда как доля женщин увеличилась с 21 до 25%.