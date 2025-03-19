Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Ростове

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Два молодых человека перемещавшихся на двухколесном транспорте с различными травмами отправлены в больницу города, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГИБДД по Ростовской области Фото: УГИБДД по Ростовской области

По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» не уступил дорогу мотоциклисту. За рулем машины был 55-летний мужчина, который на проспекте Коммунистическом свернул во двор в районе дома № 27. В этот момент мотоцикл с 22-летним водителем и его 21-летним пассажиром двигался навстречу.

Подробности происшествия уточняются.

Николай Аксенов