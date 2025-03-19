Заксобрание ЯНАО проголосовало за объединение Приуральского района и Лабытнанги

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поддержали законопроект об объединении Приуральского района и Лабытнанги. Переходный период, в рамках которого будут сформированы органы МСУ нового муниципалитета, продлится до 1 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Приуральского района Иван Сакал и мэр Лабытнанги Марина Трескова

Фото: Telegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой Глава Приуральского района Иван Сакал и мэр Лабытнанги Марина Трескова

Фото: Telegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой

Новый муниципалитет получит название «муниципальный округ Приуральский район», административный центр будет расположен в Лабытнанги. В состав района войдут один город, одна деревня, четыре села и семь поселков. Местную администрацию возглавит глава Приуральского района, его назначат сроком на пять лет. Представительный орган будет сформирован по итогам выборов, в него войдут 20 депутатов.

«Преобразование муниципальных образований не влечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав Приуральского района и Лабытнанги, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан»,— говорится в законопроекте.

По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в Лабытнанги проживало 31,2 тыс. человек, в Приуральском районе — 10 тыс. человек.

Перспектива объединения Приуральского района и Лабытнанги обсуждалась в апреле 2024 года, но поддержки жителей не встретила. Местные депутаты заявляли, что «против выступает 99% населения». В декабре мэр Лабытнанги Марина Трескова и глава Приуральского района Иван Сакал представили заксобранию ЯНАО проект туристического развития района, на который необходим 31 млрд руб. при годовом бюджете муниципалитета в 5 млрд руб. Госпожа Трескова добавила, что изменения предусматривают реформу органов МСУ и создание объединенной администрации Приуральского района. Парламентарии большинством голосов поддержали представленную программу. В начале марта 2025 года в заксобрании Ямал отметили, что «за создание Большого Приуралья проголосовали городские и сельские жители», а сам законопроект на рассмотрение депутатов окружного парламента внесли представители дум Приуральского района и Лабытнанги.

Подробнее о проекте объединения Приуральского района и Лабытнанги — в материале «Ъ-Урал» «Три года не есть, не пить, и все будет сделано».

Василий Алексеев