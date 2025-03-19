К 9 мая в Ростове откроют «Вечный огонь» в «Кумженской роще».
В Ростове-на-Дону начались работы по созданию «Вечного огня» на мемориальном комплексе «Кумженская роща». Инициатива принадлежит городскому Совету ветеранов, сообщил мэр города Александр Скрябин.
Фото: Федор Соколов
Союз ветеранов обратился к врио губернатора Юрию Слюсарю. Глава региона поставил задачу завершить все работы к 80-летию Победы.
«ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" уже приступило к строительству подземного газопровода для газификации „Вечного огня“. В рамках проекта планируется обустроить чашу Вечного огня и установить бронзовую звезду. Также начнется реконструкция монумента "Штурм", включающая очистку и восстановление его частей. Все работы согласованы с Комитетом по охране культурного наследия Ростовской области»,— рассказал Александр Скрябин.
Напомним, что в Ростове-на-Дону к 80-летию Победы планируется привести в порядок 148 объектов монументального искусства и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне.