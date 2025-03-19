К 9 мая в Ростове откроют «Вечный огонь» в «Кумженской роще».

В Ростове-на-Дону начались работы по созданию «Вечного огня» на мемориальном комплексе «Кумженская роща». Инициатива принадлежит городскому Совету ветеранов, сообщил мэр города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

Союз ветеранов обратился к врио губернатора Юрию Слюсарю. Глава региона поставил задачу завершить все работы к 80-летию Победы.

«ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" уже приступило к строительству подземного газопровода для газификации „Вечного огня“. В рамках проекта планируется обустроить чашу Вечного огня и установить бронзовую звезду. Также начнется реконструкция монумента "Штурм", включающая очистку и восстановление его частей. Все работы согласованы с Комитетом по охране культурного наследия Ростовской области»,— рассказал Александр Скрябин.

Напомним, что в Ростове-на-Дону к 80-летию Победы планируется привести в порядок 148 объектов монументального искусства и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне.

Николай Аксенов