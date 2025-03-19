Сильный порывистый ветер побеспокоит петербуржцев 19 марта

Петербург 19 марта окажется под влиянием тыловой части циклона, уходящего на северо-восток европейской части России. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до 4-6 градусов.

Несмотря на плюсовую температуру, в городе ожидают сильный порывистый ветер с северо-запада, его порывы будут достигать до 20 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 760 мм. рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в МЧС придерживаются другого прогноза. По словам специалистов, в Петербурге, помимо ветра, стоит ждать осадки и гололедицу на дорогах.

Андрей Маркелов