В Москве прооперировали мальчика из Сочи, на которого напали собаки

Московские врачи прооперировали ребенка, который пострадал из-за нападения собак в Сочи. Операция длилась около 14 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отца пострадавшего Валентина Королева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мальчику провели первый этап реконструктивно-пластической операции в Российской детской клинической больнице (РДКБ). По словам отца, сейчас ребенок находится в реанимации, восстанавливается. Операция длилась долго из-за повреждения нервных окончаний в лице.

26 февраля в СНТ «Авиатор» Адлерского района Сочи две хаски сорвались с цепи и напали на ребенка. Мальчик получил множественные укусы и рваные раны лица. После экстренной госпитализации в больницу Адлера его санавиацией доставили в Краснодар, а затем перевезли в Москву. 6 марта стало известно о том, что ребенка постепенно выводят из искусственной комы.

Алина Зорина