В Москве прооперировали мальчика из Сочи, на которого напали собаки
Московские врачи прооперировали ребенка, который пострадал из-за нападения собак в Сочи. Операция длилась около 14 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отца пострадавшего Валентина Королева.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Мальчику провели первый этап реконструктивно-пластической операции в Российской детской клинической больнице (РДКБ). По словам отца, сейчас ребенок находится в реанимации, восстанавливается. Операция длилась долго из-за повреждения нервных окончаний в лице.
26 февраля в СНТ «Авиатор» Адлерского района Сочи две хаски сорвались с цепи и напали на ребенка. Мальчик получил множественные укусы и рваные раны лица. После экстренной госпитализации в больницу Адлера его санавиацией доставили в Краснодар, а затем перевезли в Москву. 6 марта стало известно о том, что ребенка постепенно выводят из искусственной комы.