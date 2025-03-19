«Трактор» обыграл СКА в домашнем матче со счетом 4:2

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над командой СКА из Санкт-Петербурга. Счет составил 4:2.

Матч прошел 18 марта на ледовой арене «Трактор». В составе «черно-белых» голами отличились Григорий Дронов, Владимир Ткачев, Остап Сафин и Чарльз Робинсон. Из СКА шайбы забросили Павел Дедунов и Дмитрий Юдин.

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2024/2025 «Трактор» сыграет последний матч 22 марта. Команда сразится против хабаровского «Амура». Сейчас челябинцы занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 94 очками.