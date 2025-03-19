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Заварухин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении главного тренера ХК «Автомобилист» Николая Заварухина знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, сообщила пресс-служба клуба. Торжественная церемония награждения состоится позже.

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Николаю Заварухину исполнилось 50 лет. «Губернатор Евгений Куйвашев поздравил Николая Николаевича с юбилеем и поблагодарил за развитие клуба и мастерства наших хоккеистов»,— отметили в пресс-службе.

В прошлом году Николая Заварухина наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Под его руководством ХК «Автомобилист» тогда по итогам сезона получил бронзовые медали чемпионата КХЛ.

Николай Яблонский

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